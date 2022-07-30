Kırsal mahallelerde yol çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, Kenkercik, Çamoluk, Esençay, Göktepe ve Sungur Mahalleleri yol güzergahlarında asfalt ve parke çalışmalarına devam ediyor.

Kenkercik ve Çamoluk mahallelerin yol güzergahında 8 kilometrelik 2’nci kat sathi kaplama çalışmasının yaklaşık 3,20 kilometresini tamamlayan ekipler, Esençay Mahallesi’nde de 2,20 kilometre uzunluğunda 2’nci kat sathi çalışmasını tamamladı. Büyükşehir ekipleri, Göktepe Sungur Mahalleleri yol güzergahında 2 kilometre parke çalışması yapacak.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahallede yaptığı yol çalışmalarını yakından takip eden Esençay Mahalle Muhtarı Niyazi Orhan, “Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Daha önce 2015 yılında mahallemizde asfaltlama çalışması yapılmıştı. Şu anda da ikinci bir asfaltlama çalışması yapılıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yollarımız daha güvenli ve modern hale dönüşecek. Mahallemize sağladığı hizmetler nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.