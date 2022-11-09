Kimyasal gübre bayilerinde denetim yapıldı

Muğla il Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilçede gübre denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlere Muğla İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gübre denetçi belgeli teknik personel, Gübre takip sistemi görevlileri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

41 işyerinde yürütülen denetimler Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Milas, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinde gerçekleştirildi.