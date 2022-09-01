Kıl Keçisi projesi meyvelerini veriyor

Kadınların üretime katılmasını büyük destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma çalışmaları çerçevesinde başlattığı ‘Kıl Keçisi’ projesi il genelinde kadın üreticilerin yüzlerini güldürüyor.

Yetiştiriciliği gün geçtikçe azalan kıl keçisinin hem popülasyonunu, hem de kadın üretici sayısını arttırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kıl keçisi destekleme projesi meyvelerini vermeye devam ediyor.

Bugüne kadar 266 kadın üreticiye 798 Kıl Keçisi dağıtıldı

Kadınların üretime katılmasına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için kıl keçisi projesini il genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, Ortaca, Datça, Ula ve Köyceğiz’de olmak üzere 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtıldı.

293 kıl keçisi yavrusu dünyaya geldi

Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan yetiştiriciliğine istekli kadınlara destek olmak için başlattığı Kıl Keçisi projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Bugüne kadar Muğla’nın 7 ilçesinde 266 kadın üreticiye dağıtılan 798 kıl keçisinden 293 adet yavru dünyaya geldi. Yavruların dünyaya gelmesi ile beraber kıl keçisi üreticisinin de yüzleri güldü.

Kıl Keçilerine ultrasonlu sağlık kontrolü

Büyükşehir Belediyesinin veteriner hekimleri dağıtılan kıl keçilerinin sağlık kontrolü ile de yakından ilgileniyor. Veteriner hekimler kıl keçilerinin sağlık kontrolünü ultrasonla gerçekleştiriyor. Böylelikle keçilerin gebelikleri dâhil diğer hastalıkları da belirlenebiliyor.