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Kıbrıs Gazisi törenle toprağa verildi
MİLAS’TA İNTİHAR EDEREK YAŞAMINA SON VEREN KIBRIS GAZİSİ DÜZENLENEN TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ.
MUĞLA 17.07.2020, 16:41
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Milas’ın Danişment Mahallesi’nde ikamet eden ve hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ziya Karaoğlu törenle toprağa verildi.
Danişment’te düzenlenen cenaze törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Jandarma Komutanı Hayrettin Fidan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, protokol üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
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