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Kıbrıs Gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi askeri törenle toprağa verildi.

MUĞLA 10.06.2021, 14:35
Kıbrıs Gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi askeri törenle toprağa verildi.

Fethiye’de vefat eden Kıbrıs Gazisi Emekli Binbaşı Ömer Tuncay Akan(76), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Aslen Erzurum’lu olan ve yıllardır Fethiye’de yaşayan Kıbrıs Gazisi Emekli Binbaşı Ömer Tuncay Akan (76), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Akan için Foça Mahallesi Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Akan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda mezarlığa getirildi.

Cenaze törenine Fethiye İlçe Kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, bazı daire ve mülki amirler, askeri personel ve gazinin yakınları katıldı.

Gazi Emekli Binbaşı Ömer Tuncay Akan , kılınan cenaze namazının ardından Foça Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Töreninin ardından Akan’ın tabutuna sarılı Türk bayrağı, Fethiye Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay tarafından ailesine teslim edildi.
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