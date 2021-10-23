Kesinleşmiş hapis cezasına rağmen hırsızlık yaptı, tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesi Ağaçlıhöyük Mahallesinde M.M: isimli vatandaş çekici akülerinin çalındığı ihbarı sonrası, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından akü hırsızlığı nedeniyle aranan şüpheli ile ilgili yapılan araştırma sonrası hırsızlık olayını C.D. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

JASAT ekipleri şüpheli ile ilgili araştırmasında, C.D. isimli şüphelinin 4 ayrı hırsızlık suçundan ve ateşli silah ile mermileri ülkeye sokma, imale etme, nakletme, satma suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Şüpheli C.D. gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.