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Kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, JASAT yakaladı
Milas ilçesinde iki ayrı konuttan hırsızlık gerçekleştiren ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli Milas JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
MUĞLA 08.11.2021, 17:32
Milas ilçesinde iki ayrı konuttan hırsızlık gerçekleştiren ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli Milas JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrası iki ayrı konuttan hırsızlık nedeniyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.O. gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.
H.O. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığında tutuklanarak cezaevine gönderildi.