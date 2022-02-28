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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
MUĞLA 28.02.2022, 18:41
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Fethiye’de yakalandı.
M.K. isimli şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.