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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Jandarma yakaladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA 09.07.2021, 16:11
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Jandarma yakaladı
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uyuşturucu İmal ve Ticareti ’ suçundan hakkında 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.U.Ç’ nin Akarca Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Gizlendiği adres belirlenen Ö.U.Ç’ nin düzenlenen operasyonla yakaladı. Ö.U.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza cezaevine gönderildi.
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