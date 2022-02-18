Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı.

Jandarma ekiplerinin hakkında ‘Çocuğun nitelikle cinsel istismarı’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.E. JASAT timlerinin çalışması sonrası yakalandı. Ayrıca FETÖ PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.Ç. Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.

M.E. ve H.Ç. isimli şahıslar tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.