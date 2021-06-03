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Kent meydanının yüzde 65’i tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve şehrin otopark sorununu büyük ölçüde çözeceği ön görülen Kent Meydanındaki çalışmalar devam ediyor.

MUĞLA 03.06.2021, 15:14
Kent meydanının yüzde 65’i tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve şehrin otopark sorununu büyük ölçüde çözeceği ön görülen Kent Meydanındaki çalışmalar devam ediyor.

Menteşe Belediyesinin yer tahsisini, Büyükşehir Belediyesinin yapımını üstlendiği yapının yüzde 65’i tamamlanırken, ekiplerin kalıp demir döşeme imalatı ile mekanik elektrik imalat çalışmaları devam ediyor. Bu işlemlerin ardından endüstriyel zemin kaplama çalışmaları, mimari imalatlar kapsamında boya işleri, alüminyum ve doğrama işleri yapılacak.

2022 yılı içinde hizmete girecek olan Kent Meydanı projesinde, 593 araç kapasiteli 4 kat yeraltı otoparkı, 3 adet kafe, 25 dükkanı bulunuyor.
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