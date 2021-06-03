Son Dakika
Samsun’da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözü önünde darp eden İbrahim Zarap (27), yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kent meydanının yüzde 65’i tamamlandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve şehrin otopark sorununu büyük ölçüde çözeceği ön görülen Kent Meydanındaki çalışmalar devam ediyor.
MUĞLA 03.06.2021, 15:14
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve şehrin otopark sorununu büyük ölçüde çözeceği ön görülen Kent Meydanındaki çalışmalar devam ediyor.
Menteşe Belediyesinin yer tahsisini, Büyükşehir Belediyesinin yapımını üstlendiği yapının yüzde 65’i tamamlanırken, ekiplerin kalıp demir döşeme imalatı ile mekanik elektrik imalat çalışmaları devam ediyor. Bu işlemlerin ardından endüstriyel zemin kaplama çalışmaları, mimari imalatlar kapsamında boya işleri, alüminyum ve doğrama işleri yapılacak.2022 yılı içinde hizmete girecek olan Kent Meydanı projesinde, 593 araç kapasiteli 4 kat yeraltı otoparkı, 3 adet kafe, 25 dükkanı bulunuyor.