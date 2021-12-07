Kent meydanında sona yaklaşılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve şehrin otopark sorununu büyük ölçüde çözeceği ön görülen Kent Meydanındaki çalışmalar devam ediyor.

Menteşe Belediyesinin yer tahsisini, Büyükşehir Belediyesinin yapımını üstlendiği projede inşaat yapıları tamamlanırken diğer işlemlerde aralıksız olarak sürüyor.

24 bin 172 metrekare alan üzerine inşa edilen Kent Meydanı projesi kapsamında mermer imalatı, dükkânların alüminyum, doğrama işlemleri ile mekanik bağlantıları ve elektrik imalatları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde merdiven basamak imalatlarına başlanacak.

Gürün, Kent Meydanı projesini inceledi

Yapımında sona yaklaşılan Kent Meydanı çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. 4 katlı yeraltı otoparkı, sosyal alanlar ve dükkanların bulunduğu prestij projenin Menteşe’nin çehresini değiştireceğini belirten Başkan Gürün, çalışmaların kısa sürede tamamlanıp Muğla’ya yakışan bir sosyal alanın hizmete sunulacağını söyledi. Gürün, projenin hizmete girmesiyle otopark kapasitesinin de önemli oranda artacağını ve trafik konusunda yoğunluğun daha da azaltılmasını amaçladıklarını belirtti.