Kendi diktiği zeytin ağaçlarını korumak için başka bahçesine nakletmek istedi, başına gelmeyene kalmadı

Muğla’nın Milas ilçesinde sattığı bahçesindeki zeytin ağaçlarını daha iyi yetiştirmek için başka bir tarlasına nakletmek isteyen Hayrettin Göktepe, çevrecilerin tepkisi ile karşılaştı. Çevrecilerin anlamsız bulduğu eylem ve şikayetleri ile zeytin ağaçlarına fayda değil zarar verdiğini ileri süren Göktepe, “Benim niyetim ağaçları kurtarmaktı. Ama çevreciler buna izin vermedi” dedi.

Milas’ın Gökbel mevkisinde zeytinlik bahçesi olan Hayrettin Göktepe, bahçesini sattığı kişiden izin alarak zeytinlerini sökmeye başladı. Zeytin ağaçlarının kurmaması için başka bir tarlasına naklettiği sırada çevrecilerin tepkisi ve şikayeti ile karşılaşan Göktepe, kendi diktiği ağaçları korumak isterken çevrecilerin tepkisine maruz kaldığını söyledi. Bunun üzerine 3 bin liraya kepçe kiralayan Göktepe, taşımaya hazırlandığı ağaçlarını yeniden yerine dikti. Göktepe “Cezası olduğunu bilseydim sökmezdim” diyerek çevrecilerden şikayetçi olacağını söyledi.

Ömrü boyunca ağaç dikip yetiştirdiğini ve meyve ağaçlarını çok sevdiğini belirten Hayrettin Göktepe “Bahçemi sattığım kişiye, zeytin ağaçlarımı taşımak istediğimi söyledim. O da izin verdi. Ben de bir kepçe bulup zeytinlerimi söktüm. Ben söktüğüm sırada çevreciler geldi. Çevreciler tepki gösterince sökmeyi bıraktım. Jandarma geldi, ifademi aldı. Bana ‘Tarım İlçe Müdürü ile konuş’ dediler. Tarım İlçe Müdürü de ‘zeytinleri geri dikeceksin, dikmezsen ceza alırsın’ dedi. Ben de para vererek bir kepçe bulup tekrar zeytinleri yerine diktirdim. Zeytinlerimin olduğu yeri orman basmış, bakımsız kalmışlar, çevreciler bırakmadı zeytinlerimi kurtarayım. Sırtımda götürüp diktim ben o ağaçları. Çevreciler zeytinlerimi almama izin vermedi, şikayetçiyim” diye konuştu.