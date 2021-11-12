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Kedinin feryadına itfaiye yetişti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde duvar ile merdiven boşluğu arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.
MUĞLA 12.11.2021, 22:40
Muğla’nın Bodrum ilçesinde duvar ile merdiven boşluğu arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.
Çarşı Mahallesi Terzi İbrahim Özkeskin Meydanı’ndaki bir binanın duvarı ile merdiven boşluğu arasına yavru kedi sıkıştı. Sıkıştığı yerden kurtulamayan kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar, hayvanı kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği görevlileri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi meydanda vatandaşların ilgi odağı oldu.
Vatandaşlar, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.