Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 2 gün önce trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 07 ACK 529 plakalı otobüs 16 Ocak Pazartesi günü Fethiye-Antalya Karayolu Bayır mevkiinde, Ramazan Çıralı (57) yönetimindeki 07 Y 7010 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çıralı ve otobüsün muavini L.A. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Çıralı, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çıralı’nın cenazesi memleketi Antalya’nın Kaş ilçesinde toprağa verildi.