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Kazada vefat eden belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Seydikemer Belediyesi Saklıkent personeli Fehmi Arslan son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlandı.

MUĞLA 04.09.2021, 14:45
Kazada vefat eden belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Seydikemer Belediyesi Saklıkent personeli Fehmi Arslan son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlandı.

Seydikemer Belediyesi Saklıkent personeli 31 yaşındaki Fehmi Arslan, geçirdiği trafik kazası sonrası vefat etti. Fehmi Arslan’ı son yolculuğuna ailesi başta olmak üzere Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, belediye personeli ve mesai arkadaşları olan Saklıkent personeli uğurladı. Girmeler Mahallesi İmamlar Mezarlığı’nda sabah saat 10.00’da kılınan cenaze namazının ardından Fehmi Arslan dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Başkan Otgöz; “Elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Fehmi Arslan’ın cenaze törenine katıldık. Acımız çok büyük. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

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