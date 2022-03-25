Kaza yapan yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen ve otomobile çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden yaralı şekilde kaçtı.

Kaza, Muğla’nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen plakasız motosiklet, 48 Z 1929 plakalı araca çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi fakat, motosikletin şoförü ve yanındaki yolcu yaralı şekilde motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.