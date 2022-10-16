Kaymakam Maslak, ziyarette din görevlileri haftasını tebrik etti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ve daire personelinin karşıladığı ziyarette Kaymakam Maslak; "Müftü Karagöz nezdinde tüm din görevlilerinin Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftalarını tebrik ederek, her iki hafta nedeniyle Köyceğiz İlçesinde yapılan etkinliklerin hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

İlçe Müftülüğü ziyaretinde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten hazır bulundular. Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz; Her iki hafta vesilesiyle Müftülüğü ziyaret edip, tebrik etmelerinden dolayı Kaymakam Maslak’a, İlçe Emniyet Müdürüne ve İlçe Jandarma Komutanına şükranlarını sunarak Diyanet İşleri Başkanlığının tema kitabı olan Peygamberimiz, Cami ve İrşat kitabını takdim ettiler.