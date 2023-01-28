Kaymakam Maslak, kitap bağışı kampanyasına katıldı

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağışı kampanyasına katılarak, “Kitap İyileştirir” dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için ülke genelinde ‘Kitap İyileştirir’ sloganı ile başlatılan kitap kampanyası devam ediyor. Kampanya çerçevesinde Muğla’nın Ortaca ilçesinde de kitap bağışları yapılıyor. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak hafta içinde Adalet Bakanlığının "Kitap İyileştirir" sloganıyla tüm illerde başlattığı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası çerçevesinde, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç’i ziyaret ederek kurulan standa kitap bağışında bulundu. Kitap bağışı kampanyasının 15 Şubat tarihine kadar devam edeceği bildirildi.