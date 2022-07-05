Kaymakam Maslak, atletizmde dereceye giren sporcuları ağırladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, okul sporları atletizm Türkiye finallerine katılarak başarı ile dönen öğrenciler Kaymakam Mustafa Maslak’ı makamında ziyaret etti.

Diyarbakır’da gerçekleştirilen Okul Sporları Puanlı Atletizm Türkiye finallerine katılan Köyceğiz Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Rüya Ceren Yılmaz, Küçük Kızlar 800m yarışmasında 2.37 derecesi ile Türkiye 3.sü, uzun atlama yarışmasında Elif Duru Orhan 4.46 derecesi ile Türkiye 3.’sü, 5*60 bayrak yarışında Fatmanur Müzeyyen Ayhan, İrem Naz Çakır, Şu Kavin Çakar ve Elif Duru Orhan’dan oluşan Bayrak Takımı Türkiye 2.’si olarak ilçeye büyük bir mutluluk yaşattı. Okul Sporları Puanlı Atletizm Türkiye finallerine katılarak dereceye giren başarılı öğrenciler, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak’ı ziyaret ettiler. Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Atatürk Ortaokulu Müdürü Hakan Güven ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Esen öğrencilere eşlik etti. Kaymakam Maslak öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.