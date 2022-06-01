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Kaymakam Böke, vatandaşlarla bir araya geldi

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bahçe Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Emin ve eşi Ayşe Çelik’i evlerinde ziyaret etti.

MUĞLA 01.06.2022, 15:17
Kaymakam Böke, vatandaşlarla bir araya geldi

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bahçe Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Emin ve eşi Ayşe Çelik’i evlerinde ziyaret etti.

Bir süre Mehmet Emin Amca ve eşi ile görüşen ve sohbet eden Kaymakam Böke’ye ziyaretinde Kaymakam Refiki Ertuğrul Aslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Cihan Kuran ve Bahçe Muhtarı Sedat Karacan eşlik etti. Ziyaret sonrası köyde karşılaştığı vatandaşlar ile bir süre görüşen ve halini hatırlarını soran Kaymakam Böke, samimi bir ortamda geçen program sonrası mahalleden ayrıldı.

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