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Kaymakam Böke, fanatik Beşiktaşlı Sercan’a forma hediye etti

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, fanatik Beşiktaşlı Sercan Şen’i evinde ziyaret ederek isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

MUĞLA 25.05.2021, 11:42
Kaymakam Böke, fanatik Beşiktaşlı Sercan’a forma hediye etti

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, fanatik Beşiktaşlı Sercan Şen’i evinde ziyaret ederek isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

Süper Ligin son şampiyonu Beşiktaş futbol takımının kongre üyesi de olan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi’nin takipli hastası olan fanatik Beşiktaş futbol takımı taraftarı Sercan Şen’i evinde ziyaret etti. Milas Kaymakamı Böke’ye Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Çubukçuoğlu, Milas Devlet Hastanesi Beyin cerrahisi uzmanı ve Milas Çarşı Grubu üyesi Dr. Övünç Erdem Çorapcı eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getiren Şen, Kaymakam Böke’ye, Milas Devlet Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür etti.
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