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Kayıp kadın aranıyor
MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ KIRSAL YEMİŞENDERE MAHALLESİNDE ORMANLIK ALANDA YÜRÜYÜŞE ÇIKAN VE KAYIP OLAN 56 YAŞINDAKİ ŞEVKİNAZ ZENCİR AFAD VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ARANIYOR.
MUĞLA 04.09.2020, 18:29
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Muğla’nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir dün sabah 07:00 sıralarında yürüyüşe çıktığı ormanda kayboldu.
Evli ve 5 çocuk sahibi, çobanlık yaptığı öğrenilen Zencir’in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yemişendere Mahalle Muhtarı Mehmet Günay yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgede AFAD ve Jandarma ekiplerinin arama çalışması başlattığını, aramalarda iz takip köpeğinden de yararlanıldığını söyledi.
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