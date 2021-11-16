Kavaklıdere’nin ana caddesini yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İlçesindeki ana caddeyi yeniliyor. Ekipler şehir girişinde bulunan Turgut Özal Bulvarı ile Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak caddelerindeki çalışmalara hız verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede asfaltlama çalışması kaldırım, yağmursuyu ve duvar işleme çalışmalarının yapımına devam ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı başında 11 Milyon TL’yi bulan kanalizasyon ve üst yapı çalışmalarıyla Kavaklıdere’ye kazandırdığı hizmetin ardından şehrin giriş yolunu yeniliyor.

Kavaklıdere ilçesi giriş yolu olan Turgut Özal Bulvarında çalışma başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak caddelerinde de çalışma yapacak. İlçe için büyük önem taşıyan şehir girişindeki mevcut yolda asfalt söküm ve taş duvar temel kazı çalışmalarına başlayan ekipler, aynı zamanda yağmur drenaj tahliyesi için de menfez bağlantı kazı çalışmalarına da devam ediyor.

Buradaki çalışmalarını tamamlanmasının ardından 4 kilometre uzunluktaki Turgut Özal Bulvarı ile Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak caddelerinde bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması yapılacak.

Yaklaşık olarak 15 Milyon TL’ye mal olacak olan üst yapı çalışması kapsamında yağmursuyu drenaj hat imalatı ile mevcutlarında iyileştirilmesi, trafik güvenliğinin arttırmak amacıyla kazı ve dolgu çalışması, hendek, sanat yapıları ile yerleşim yerleri içerisinde ise kaldırım çalışması yapılacak.