Kavaklıdereli çiftçiler için örnek deneme bahçesi oluşturuluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kavaklıdere Ziraat Odası arasında ceviz, badem ve kestane üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik protokol imzalandı.

‘Toprağını satma, ürününü sat’ sloganı ile tarımsal üretime yönelik ormandan kiralanan 14 dönümlük arazide deneme bahçesi oluşturulacak. Kavaklıdereli çiftçilere yüksek gelir getirici ceviz, badem ve kestane üretiminin süreci gösterilecek.

Ziraat Odası Başkanı Karabıyık: "Amacımız Muğla, amacımız Kavaklıdere"

Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanı Saffet Karabıyık, “Yaptığınız destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Biz öneriyi getirdiğimiz zaman Tarımsal Daire Başkanlığı yanımızda oldu. Çok mesafe aldık. Sizlerin de talimatı ile tarımsal faaliyetlerimize devam edeceğiz. Çiftçilerimiz desteğin devamını bekliyor. Amacımız Muğla, amacımız Kavaklıdere" dedi.

“Gençlerimiz tekrar toprağa dönecek"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Çok güzel bir işbirliğinin protokol aşamasındayız. Burada sizin yaptığınız müracaatı inceledik. 14 dönümlük alanda yapılacak çalışmaya birlikte karar verdik. Ceviz, badem ve kestane dikilmesine karar verdik. Biz üreticimize örnek bir bahçe yapacağız. Sulaması, budaması, hasadı ne zaman, nasıl yapılır çiftçilere göstermek istiyoruz. Ne kadar gelir elde edileceğini de üreticimiz görecek. Tarım ve hayvan ürünlerinin ne kadar vazgeçilmez olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllardır bu sektörler üvey evlat muamelesi görüyor. Artık Muğla’da tek tek değil birleşerek üretimi ileriye taşımak için çalışıyoruz. Gençlerimiz tekrar toprağa dönecekler. Kendi topraklarında yapacakları çağdaş üretimle daha çok kazanacaklar. Köylerimiz de ancak böyle kalkınabilir" dedi.