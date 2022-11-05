Kavaklıdere’de Ormancılık Bölümü öğrencilerine arazide eğitim verildi

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve MYO Ormancılık Bölümü işbirliğinde öğrencilere arazide uygulamalı eğitim verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu Ormancılık bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Yunus Aydın başkanlığında ormanlık alanlarda yapılan üretim çalışmalarıyla ilgili eğitim aldı. Kavaklıdere Orman İşletme Şefliği üretim programında bulunan olağan üstü hasılat bölmesinde, damga, mesaha ve iş güvenliği konularındaki uygulamalı eğitim yapıldı.