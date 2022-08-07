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Kavaklıdere’de Nadide Sultan coşkusu yaşandı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 28.’si gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri festivali çerçevesinde düzenlenen halk konseri coşkuyla gerçekleştirildi. Konserde, ünlü sanatçı Nadide Sultan, pop müzik sanatçısı Ayşegül ve fantezi müzik sanatçısı Deniz Kumru sahne aldı. Yoğun bir katılımın olduğu konsere, sarı ve uzun bir elbise ile sahneye çıkan ünlü sanatçı Nadide Sultan, birbirinden güzel şarkılar ile hayranlarını coşturdu. Festival çerçevesinde düzenlenen konserde Kavaklıdereliler unutulmaz bir akşam geçirirken, geç saate kadar gönüllerince eğlendi.

MUĞLA 07.08.2022, 10:13
Kavaklıdere’de Nadide Sultan coşkusu yaşandı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 28.’si gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri festivali çerçevesinde düzenlenen halk konseri coşkuyla gerçekleştirildi. Konserde, ünlü sanatçı Nadide Sultan, pop müzik sanatçısı Ayşegül ve fantezi müzik sanatçısı Deniz Kumru sahne aldı. Yoğun bir katılımın olduğu konsere, sarı ve uzun bir elbise ile sahneye çıkan ünlü sanatçı Nadide Sultan, birbirinden güzel şarkılar ile hayranlarını coşturdu. Festival çerçevesinde düzenlenen konserde Kavaklıdereliler unutulmaz bir akşam geçirirken, geç saate kadar gönüllerince eğlendi.

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