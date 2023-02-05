Kavaklıdere’de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar 20 santimetreye ulaştı. Greyderler tarafından yollar açılırken bir yandan kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar 20 santimetreye ulaşırken, greyderler tarafından yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Kapanan bazı yolları greyder tarafından açılırken bir yandan kar yağışının devam etmesi sebebi ile yollar tekrar kapanıyor. Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı devam ederken belediye ve karayolları ekipleri kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde ise "Greyderler yolu açıyor ama kar yağışı etkili olduğu için yollar 5 dakika içinde eski haline geliyor” ifadesi kullanıldı.