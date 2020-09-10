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Kavaklıdere’de aynı gün 4 orman yangını

MUĞLA’NIN KAVAKLIDERE İLÇESİNDE ARKA ARKAYA ÇIKAN ORMAN YANGINLARINI SONRASI SABOTAJ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR.

MUĞLA 10.09.2020, 16:23
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Kavaklıdere’de aynı gün 4 orman yangını

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde arka arkaya çıkan orman yangınlarını sonrası sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.

İlk yangın ilçeye bağlı Çamlıbel Mahallesinde çıktı. Bu yangın kontrol altına alındıktan hemen sonra diğer bölgelerde de küçük ölçekli orman yangınları çıktı. Son olarak Kavaklıdere Ortaköy Harmanbeleni mevkiinde başlayan orman yangını devam ediyor.

Yangına havadan 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

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