Kavaklıdere’de 5 km oto korkuluk yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması için Kavaklıdere ilçesinde 4 bin 992 metre uzunluğunda oto korkuluk çalışmasını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi sorumluğunda olan Yeşilköy-Kurucuova yolunda 3 bin 480, Ortaköy Mahalle Yolunda 608, Turgut Özal Bulvarında 904 metre olmak üzere toplamda 4 bin 992 metre uzunluğunda ki oto korkuluk monte edildi. 1 Milyon 324 Bin TL maliyetler yapımı tamamlanan oto korkuluklar ile Kavaklıdere’de ki yollar güvenlik önlemleri alındı.

Büyükşehir Kavaklıdere’de önemli yatırımlar hayata geçirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere’de ilçesinde 11 bin 550 metre uzunluğunda 11 milyon liraya mal olan kanalizasyon çalışmasını ve bunun yanı sıra 8 bin 730 metre içme suyu şebeke hattını tamamlamıştı.

Kavaklıdere’de yapılan kanalizasyon çalışmaları sonrasında muhtelif cadde ve sokaklarda bozulan yolların üst yapı tamiratları için Kavaklıdere Belediyesi ile MUSKİ arasında protokol imzalandı. Yapılan anlaşma sonrasında MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2 milyon 522 bin 520 TL karşılığında Kavaklıdere Belediyesi 40 bin m2 beton parke taşı, 2 bin metre beton bordür, 4 bin 240 m2 granit begonit özel taş kaplama çalışması yapıldı.