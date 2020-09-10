banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi

Kavaklıdere yangını kontrol altında

MUĞLA’NIN KAVAKLIDERE İLÇESİ ORTAKÖY HARMANBELENİ MEVKİİNDEKİ ÇIKAN ORMANI YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.

MUĞLA 10.09.2020, 18:09
4
Kavaklıdere yangını kontrol altında

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Ortaköy Harmenbeleni mevkiinde saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alınan yangına havadan 6 helikopter, bir uçak ve karadan da çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti. Zaman zaman şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler alevlere müdahalesi güçleşirken, bölgenin sık çam ormanları ile kaplı olmasına rağmen havadan yapılan müdahale sonrası alevlerin önü kesildi.

Bölgede orman ekiplerinin yanan sahada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0