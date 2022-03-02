Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası temel eğitim, orta eğitim ve yaygın eğitime bir gün ara verildi.

Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 3 Mart Perşembe günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.