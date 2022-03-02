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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD diplomatik efor sarf etmeye devam edecektir. Diplomasi kapısını açık tutacağız” dedi.
Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası temel eğitim, orta eğitim ve yaygın eğitime bir gün ara verildi.
MUĞLA 02.03.2022, 22:09
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası temel eğitim, orta eğitim ve yaygın eğitime bir gün ara verildi.
Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 3 Mart Perşembe günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.