UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kaunos Antik Kenti’ni dünyaya tanıtmak amacıyla Muğla Valiliği başkanlığında hayata geçirilen Uluslararası 1. Kaunos Spor Oyunları için geri sayım başladı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Valiliği Başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Uluslararası 1. Kaunos Spor Oyunları toplantısı, Köyceğiz Kulak Mesire Kamp alanında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilecek olan spor oyunları ile tarihi milattan önce (M.Ö.) 10. yüzyıla kadar dayanan Kaunos Antik Kenti’nin ve en uzun sahile sahip unvanlı İztuzu Plajı’nın dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. Bölgenin spor organizasyonlarına olan elverişliliğinin gösterilmesi ve bu kapsamda alternatif bir turizm hareketi başlatmak amacıyla Uluslararası 1. Kaunos Spor Oyunları 5-8 Mayıs 2022 tarihlerinde Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’da olmak üzere 3 branşta gerçekleştirilecek. Dünya genelindeki tüm sporculara açık şekilde gerçekleştirilecek olan spor oyunları için gerçekleştirilen toplantıda ise tenis oyunları, bisiklet yarışları gibi birçok spor müsabakası ile müzik etkinlikleri konuları görüşüldü. Spor Turizmi toplantısında etkinliğin sonunda kazanan sporcuların ödüllerinin Kaunos Antik Kenti’nde verilmesi kararlaştırıldı.

Gençlik ve Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında, Muğla Valiliği himayelerinde, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ticaret Odası işbirliği ile bu yıl ilki yapılacak olan spor turizmi toplantısına, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Birim Müdürleri, STK’lar ve turizmciler katıldı.