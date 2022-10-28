Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan yaklaşık 15 ay sonra Dalaman ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl hapis cezası verildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Yasin Mehmet İ’nin yanı sıra, maktul Burhan Aykurt’un (35) ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık son savunmasında, aracında kamera olduğunu olay günü yaşananların kamerada kayıtlı olabileceğini öne sürdü.

Yazılı ve sözlü savunmalarını tekrar eden Yasin Mehmet İ., Aykurt’u öldürmediğini, para ve eşyalarını yağmalamadığını iddia ederek, son sözünde “Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Aykurt’un abisi Mahmut Aykurt, adaletin yerini bulduğunu, sanığın aldığı cezanın kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi.

Aykurt, “Sevinçliyiz, bu konuda kardeşim aramızda yok ama en azından adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezası aldı. Bu kardeşimin kaybolduğu günden bugüne kadar gerekse sosyal medya üzerinden gerekse gazete manşetlerinden, sosyal medya hesaplarından adıma aleyhte birçok sözler söylenildi. Şimdi bunlarla ilgili gerekli hukuki işlemleri avukatım yapacaktır” şeklinde konuştu.

Abi Orhan Aykurt ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yüreklerine su serptiğini ifade etti.

Acılı baba Kamil Aykurt ise “Ceza aldığı için çok sevinçliyim. Başka bir diyeceğim yok” dedi.

Sanığın amcası Şeref Ekiz ise, “Mahkumun amcasının oğlu olarak üstüme bir iftira atılmıştı. Olay da ilk adım geçmişti. Benim olayla hiç ilgim alakam olmadığı ortaya çıktı. Zaten alakam yoktu. Beni en iyi mağdurun ailesi biliyor. Bundan dolayı yalan haberlerin düzeltilmesini istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Fethiye ilçesindeki evinden "İzmir’e gidiyorum" diyerek 29 Kasım 2018’de ayrılan Burhan Aykurt’tan uzun süre haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yapmıştı. Kaybolduktan yaklaşık 15 ay sonra Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda bir çoban tarafından cesedi bulunan Aykurt’un, öldürüldüğü belirlenmişti. Aykurt’u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.M.İ, 17 Şubat’ta tutuklanmıştı.