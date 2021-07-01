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Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası vardı, Bodrum’da yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında hapis cezası buluna bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

MUĞLA 01.07.2021, 16:44
Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası vardı, Bodrum’da yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında hapis cezası buluna bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan G.G. isimli şahsın, Bodrum’da olduğunu tespit etti. İlçeye bağlı Gölköy Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen G.G. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri ve Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. G.G. adlı şahıs, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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