Kasten cinayetten aranıyordu, JASAT yakaladı

Muğla’da kasten cinayet suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında ‘Kasten Öldürme’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan F.K. isimli şahıs Milas İlçesi Güllük Mahallesinde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

F.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.