Karşılıksız çek dolandırıcısı jandarmaya yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Çetibeli jandarma kontrol noktasında gerçekleştirilen çalışmalarda 9 farklı karşılıksız çek ve dolandırıcılık faili olarak aranan şahıs yakalandı.

Marmaris’e 11 kilometre mesafedeki, Marmaris ile Datça ilçelerinin karayoluyla tek ulaşım güzergahı üzerine kurulu Çetibeli Jandarma Karakolu’nda kontrol uygulamaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre; hakkında dolandırıcılık, karşılıksız çek ve İcra Ceza Mahkemesi tarafından çekle ilgili ’karşılıksızdır’ işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçlarından içlerinde İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş, Aydın, Kayseri, Samsun illerinin de bulunduğu bir çok il ve ilçede aranan S.B. (35) yakalandı. Hakkında bir çok arama kaydı olan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Marmaris Adliyesi’ndeki mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.