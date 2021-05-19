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Karikatür yarışmasının başvuru tarihi 31 Mayıs’a uzatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl ulusal olarak düzenlenen karikatür yarışması geçen yıl uluslararası düzenlenmeye başlamıştı. Geçen yıl yerli ve yabancı karikatüristlerin yoğun ilgi gösterdiği ve bu yıl 2’inci uluslararası olarak düzenlenen karikatür yarışmasının konusu “Pandemi, Covid-19” olarak belirlendi. Uluslararası karikatür yarışmasının başvuruları 31 Mayıs tarihine uzatıldı.

MUĞLA 19.05.2021, 13:52
Karikatür yarışmasının başvuru tarihi 31 Mayıs’a uzatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl ulusal olarak düzenlenen karikatür yarışması geçen yıl uluslararası düzenlenmeye başlamıştı. Geçen yıl yerli ve yabancı karikatüristlerin yoğun ilgi gösterdiği ve bu yıl 2’inci uluslararası olarak düzenlenen karikatür yarışmasının konusu “Pandemi, Covid-19” olarak belirlendi. Uluslararası karikatür yarışmasının başvuruları 31 Mayıs tarihine uzatıldı.

Ünlü Karikatürcüler Seçici Kurulda

Bu yıl, ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk ile mizah yazarı Savaş Ünlü’nün ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin seçici kurul olarak belirlendiği yarışmada jüri toplanma tarihi 29 Mayıs olarak duyuruldu.
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