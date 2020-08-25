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Karikatür Yarışması sonuçlandı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 5 YILDIR ULUSAL OLARAK DEVAM ETTİRDİĞİ, BU YIL İSE ULUSLARARASI OLARAK DÜZENLEDİĞİ 1. ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASININ SONUÇLARI BELİRLENDİ.

MUĞLA 25.08.2020, 10:57
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Karikatür Yarışması sonuçlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıldır ulusal olarak devam ettirdiği bu yıl ise uluslararası olarak düzenlediği 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın sonuçları 1 haftalık askı süresinin belirlendi.

‘Göç’ temasının konu alındığı 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda alanında uzman karikatür sanatçılarının değerlendirmelerinin ardından dereceye giren eserler belli oldu. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yavaz, Sait Munzur, Savaş Ünlü, Mehmet Selçuk, Abdulkadir Uslu, Muğla Büyükşehir Belediyesinden bir yetkilinin oluşturduğu jüri üyeleri ilk 3, mansiyon ve 18 yaş altında ödüle layık gören eserleri belirledi.

Bu sene ilk olarak düzenlenen 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda hem yerli hem de yabancı sanatçılar yarıştı. ‘Göç” teması ile düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışmasına 326 kişi 748 karikatür ile katıldı. Karikatür yarışmasında 44 ülkeden 477 yabancı eser, Türkiye’nin 38 farklı ilinden ise 271 Türk eser yer aldı.

44 Ülkeden Karikatür Yarıştı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karikatür yarışmasının 1’incilik ödülünü İngiltere’de yaşamını sürdüren Türk vatandaşı Mehmet Arslan kazandı. 2’incilik ödülü Türkiye’den Özcan Çalışkan’ın olurken 3’üncülük ödülünü Ukrayna’dan Olena Tsuranova kazandı. Bunun yanı sıra jüri tarafından 3 mansiyon ödülü belirlendi. Bunlar; 1- Saeed Sagedhi (İran), 2-Mojmir Mihatov (Hırvatistan) 3-Oğuz Gürel (Türkiye)

Ayrıca Naz Ağaoğlu (Balıkesir), Toprak Efe Pehlivan (Bursa) 18 yaş altı ödülüne layık görüldüler. Mümin Durmaz ise Turan Özdemir özel ödülünü kazandı.

Karikatürün sayfalar dolusu düşünceyi ya da anlatılmak isteneni çizgilerle aktarabildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün düzenledikleri uluslararası karikatür yarışması ile 44 farklı ülkeden düşünceyi bir araya getirdiklerini belirtti.

Başkan Gürün; “Göç temalı uluslararası karikatür yarışmamızla birçok farklı düşünceyi ve yeniliği bir araya getirdik. Dünya’nın en büyük sorunlarından biri olan göçü karikatür sanatıyla birleştirerek farkındalık oluşturmak istedik. Karikatüre sayfalar dolusu düşünceyi çizgilerle aktarabilme sanatı da diyebiliriz. Yarışmamıza katılan tüm karikatür sanatçılarına teşekkür ediyorum. Bu değerli eserleri en kısa zamanda vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.

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