Karikatür yarışması jürisi toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yılki konusu ‘Yangın’ olarak belirlenen 3’ncü uluslararası karikatür yarışmasına 60 ülkeden 482 eser sahibinin Bin 140 adet karikatürle katıldı.

Uluslararası Karikatür yarışmasına Türkiye’nin yanı sıra, İngiltere, Fransa, İtalya, İran, Hırvatistan, İspanya gibi ülkelerden katılım sağlandı.

Karikatürler değerlendirilmeye başlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yangın’ temalı uluslararası karikatür yarışmasının jüri üyeleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde toplandı. Jüride ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı ile mizah yazarı Savaş Ünlü yer aldı. Jüri üyeleri 1140 karikatürü değerlendirmeye başladı.

Sonuçlar 8 Haziran’da açıklanacak

Yangın konulu uluslararası karikatür yarışmasının sonuçları 8 Haziran 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Uluslararası Karikatür Yarışmasının sonuçlarını Muğla Büyükşehir Belediyesine ait https://www.instagram.com/muglabsb/ https://twitter.com/muglabsb/ ve https://www.facebook.com/muglabsb/ sosyal medya hesaplarından ve www.mugla.bel.tr üzerinden takip edilebilecek.