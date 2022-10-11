Kardeş şehir Fürth’e Marmaris çıkarması

Kardeş kent Fürth’te düzenlenen Hasat Festivali’nde en çok ilgiyi Marmaris standı gördü. Festivale katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “26 yıldır sürdürdüğümüz kardeşlik ilişkilerini daha da arttırmak ve farklı alanlarda projeler geliştirmek için önemli görüşmelerimiz oldu” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris’in kardeş şehri Fürth’te düzenlenen Hasat Festivali’ne katıldı. Oktay’a Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Köksal, Burak Demirtaş, Meclis Üyeleri Ali Kırlı, Aylin Yüksel, Mustafa Gökmen, Ticaret Odası temsilcisi ve işadamlarından oluşan bir heyet eşlik etti.

Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung’u da ziyaret eden Oktay ve beraberindekiler ziyaretin ikinci gününde 1817 yılından beri kutlanan ‘Hasat Festivali’ne katıldı. Öte yandan Fürht Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Christine Lippert’in verdiği brifingde de ‘yeşil kentler, akıllı binalar’ ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Fürth-Marmaris kardeşliğinin 26. yılında, Fürth’ de yapılan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği Hasat Bayramı’nda en çok ilgiyi Marmaris standı gördü. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve meclis üyeleri de gelen konuklarla sohbet ederek Marmaris’in güzelliklerini anlatma imkanı yakaladı. Marmaris’in bu derece ilgi görmesinden çok mutlu olduğunu söyleyen Oktay, Fürth’ün Marmaris için önemi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Fürth Marmaris’in ilk kardeş belediyesi. Bu bizim için önem arz ediyor. 26 yıldır sürdürdüğümüz kardeşlik ilişkilerini daha da arttırmak ve farklı alanlarda projeler geliştirmek için önemli görüşmelerimiz oldu. Değerli mevkidaşım Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung başta olmak üzere bizleri ağırlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyor; en kısa sürede kendilerini Marmaris’e davet ediyoruz.