“Karbon Yakma Yağ Yak” sloganıyla 150 bisikletli pedal çevirdi

Muğla’da temiz havanın önemine dikkat çekmek için bir araya gelen 150 bisikletli, "Karbon Yakma, Yağ Yak" sloganı ile pedal çevirdi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "Karbon Yakma Yağ Yak" sloganıyla yaklaşık 150 bisikletli pedal çevirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, bisikletliler sahil bandındaki Türk Büyükleri Anıtı önünde toplandı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan topluluk, yaklaşık 20 kilometre bisikletle Esenköy Mahallesi’ndeki İşletme Fakültesi’ne ulaştılar. Parkurun tamamlanmasının ardından katılımcılara kahvaltı ikram edildi. Kahvaltı sonrasında kısa bir konuşma yapan Rektör Çiçek, halkla iç içe gerçekleşen etkinliğe yoğun katılım olduğunu belirtti.

Organizasyonda öğrenci, akademisyen ve halkın bir araya geldiğini vurgulayan Çiçek; "Bu gibi etkinlikleri daha önce başka ilçelerde de yaptık. İlimiz bisiklet kullanmaya çok müsait. Havası, doğası ve insanıyla muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz." dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bilgin Şenel ise belirlenen slogan ile araç kullanmadan da ulaşımın sağlanabildiğini göstermek istediklerini belirtti. Fethiye’nin karbona değil temiz havaya ihtiyacı olduğunu insanlara göstermeye çalıştıklarını anlatan Şenel; "Üniversite çevresel gelişmeler noktasında her aman lokomotif olmuştur. Biz de buna dikkat çekmek istedik. Çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ve AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk katıldı.