Son Dakika
Karaya oturan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
MUĞLA 20.06.2022, 16:31
Muğla’nın Bodrum ilçesinde karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kissebükü Koyu açıklarındaki Yıldızadası mevkiinde yelkenli bir tekne karaya oturdu. Hareket edemeyen teknedeki 4 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti görevlileri bölgeye sevk edildi. KIYEM-6 can kurtarma botuna alınan şahıslar, Bodrum limanına getirildi. Karaya oturan yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.