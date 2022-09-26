Karaova’ya Gündüz Bakımevi yapılıyor

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle, hayırsever Nazmi Canbaz tarafından yaptırılan 4 derslik kapasiteli Karaova Gündüz Bakımevi’nin temel atma töreni gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve sunuculuğunu Banu Tarancı’nın gerçekleştirdiği program, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün mesajının okunmasıyla devam etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu güzel günde böyle hayırlı bir iş için burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek Canbaz ailesinin bu bağışının çok kıymetli olduğuna değindi. Yapılan bağışların bir lütuf değil toplumdan kazanılanların topluma geri verilmesi olayı olduğunu ifade eden Aras, çevreye, doğaya ve insana yatırım yapılması gerektiğini vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Tabii ki en önemlisi de geleceğimize yani çocuklarımıza yapılan yatırım. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki daha doğumdan itibaren eğitim başlıyor. 3 yaşından itibaren de okul öncesi eğitimin başlaması gerektiği bilimsel olarak kanıtlanmış. Hem Millî Eğitim Bakanlığımız hem de özel girişimler ve son dönemde de yerel yönetimler, büyük bir gayret içerisinde. Okul öncesi eğitimin çok büyük faydası var. Eğer siz, 3 yaşından itibaren eğitim ve öğretime başlarsanız o artık hiçbir şekilde sizi utandırmaz, vatana ve millete faydalı bir fert olarak yetişir"

Bağışçı Nazmi Canbaz’ın oğlu Obahan Canbaz ise çok heyecanlı olduğunu dile getirdiği konuşmasında “Bu okul öncesi eğitim kurumumuz çocuklarımıza, ailelerine ve tüm bölgemize hayırlı olsun. Allah tamamına erdirsin niceleri nasip olsun inşallah” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tüm protokol sahneye çıkarak gündüz bakımevinin temeli için butona bastı. İnşaatının, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine yetişmesi planlanan gündüz bakımevinin açılış töreni, yerel türkücü Ender Kasal’ın verdiği konserle ve lokma dağıtımıyla devam etti.

Açılış töreni sonrası Başkan Aras ve beraberindekiler Mumcular Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.