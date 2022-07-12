Karaova’da lavanta hasadı başladı

Bodrum Belediyesi, Pınarlıbelen Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi’nin bahçesinde yetiştirdiği lavantaların hasadına başladı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Karaova’nın verimli topraklarında iki yıl önce başlatılan lavanta üretimi çalışmalarında hasat gerçekleştiriliyor. Gıda, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanılan lavanta bitkisinin çiçek açmasıyla birlikte yaklaşık bir ay sürecek olan hasat başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin tarım ekonomisinin katma değerli ürünlerle geliştirilmesi, alternatif ve üreticiye yüksek kazanç sağlayacak ürünlerin üretilmesine teşvik edilmesi amacıyla projeler geliştirmeye devam edildiğini ifade ederek belediye tarafından başlatılan Tarımsal Kalkınma Hamlesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2020 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen 20 bin adet lavanta dikiminden sonra bitkilerin bakımları ve sulama işlemleri yapıldıktan sonra ilk hasat geçen yıl yapıldı. Bitkinin bir kısmı lavanta keseleri ve demetleri olarak hazırlandıktan sonra 210 kg’lık kısmı bitki distilasyonu ünitesinde sıkılarak yaklaşık 4,5 litre yağ 160 litre hidrosol (lavanta suyu) elde edildi.

Bu yıl yine baharın gelmesiyle birlikte bahçedeki lavanta bitkilerinin gerekli temizlik ve bakımı yapıldıktan sonra 200 kg kadar lavanta hasadı yapıldı. Hasadı yapılan bitkiden distilasyon ünitesindeki işlemler sonrasında yaklaşık 3 litre yağ edilirken 120 litre de hidrosol elde edildi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, ilerleyen günlerde müdürlüğe distilasyon ünitesinin geleceği ve yağ ile hidrosol alımlarının bu araç ile sağlanacağı müjdesini de verdi. Müdürlük tarafından, elde edilen lavanta ürünlerinden hiçbir ticari faaliyet güdülmediğinin ve belediye bünyesinde tarımsal faaliyetlerle ilgili gerçekleştirilen etkinliklerde misafirlere hediye edildiğinin de altı çizildi.

Önümüzdeki günlerde devam edecek olan lavanta bitkisi hasadını İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu’nda gerçekleşen İkinci Gençlik ve Tarım Kampı’na katılan öğrenciler de izleme fırsatı buluyor. Etrim Bölgesi’nde 52 dönümlük arazide uygun koşullarda gençliğin tarıma olan ilgisini çekmek, teşvik etmek amacı ile bu yıl 2. Gençlik Tarım Kampı, 5 dönem halinde gerçekleştirilirken 17 Temmuz’dan itibaren de 3. grup öğrencileri tarım arazisinde yapılan çalışmaları gözlemleme fırsatı bulacak.