Karaova cazibe merkezi olacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un üretim merkezi olan Karaova bölgesinde başlatılan tarımsal kalkınma çalışmaları yerinde inceledi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Aras Etrim Tarım Parkı çalışmalarını, İnişdibi Kadın Oluşumu Üretim Alanı, Sazköy’de yapımına başlanan süt toplama alanı inşaatı çalışmalarını inceleyerek bölge muhtarları ile bir araya geldi.

Sabah saatlerinde Etrim Tarım Parkı çalışmaları inceleyen Başkan Aras’a başkan yardımcısı Tayfun Yılmaz, Önder Batmaz, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte bölgedeki mahalle muhtarlarda Başkana eşlik etti. Etrim Mevkiinde yıllardır atıl durumdayken yapılan çalışmalar sonunda lavanta tarlalarına dönen bölge tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile değerlendirilmeye başlandı. Aynı bölgede Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Tarım Parkı alanı içinde kalan eski taş binaların da projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Başkan Ahmet Aras, Tarım Parkı alanı içinde bulunan, eski yağhane binası ve zeytinyağı yalaklarını aslına uygun olarak restore edilerek binanın zeytin ve zeytinyağı müzesi olarak değerlendirilmesi için çalışma başlatılmasını istedi. Başkan Aras, bölgenin ilk yağhanelerinden biri olan yapının aslına uygun bir şekilde yeniden ayağa kaldırılarak hem turizme kazandırılacağını hem de gelecek nesillere aktarılacağını ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, daha sonra İnişdibi Kadın Oluşum Üretim Alanı’nda çalışan kadınlarla bir araya geldi. Başkan Aras ve beraberindekiler adaçayı, lavanta, biberiye gibi aromatik bitkilerden oluşan demetleri, doğal ürünlerden yapılan paketleme sistemi ile yapılan tütsüler hakkında bilgiler aldı.

Başkan Aras: "bölgemizdeki bitki örtüsünün kıymetini bilmeliyiz"

"Kendi yerel değerlerimizin, yerel ürünlerimiz ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ve bunlara sahip çıkarak halkımıza yeniden hatırlatmak için çalışıyoruz" diyen Başkan Aras, "Dağdaki karabaş otundan, naneden, adaçayından, körmenden, çamdan, keçi boynuzundan tutun bu bölgenin bütün ürünlerini biliyoruz. Çünkü biz, bütün doğal bitki örtüsünün, endemik türlerin ne kadar güçlü olduğunu ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Bodrum’un hafife alınamayacak bir tarafı vardır. İnşaatlarda yapılan hafriyatın verdiği tahribat çok büyüktür. Bitki örtümüzü oluşturan o küçük otları, onlar hiçbir şey olarak görüyorlar. Bu bilinmelidir ki, dağlardaki bütün bu otlar bütün bitkiler her şey gerçekten çok değerlidir. Hipokrat boşuna bu topraklardan çıkmamış. Bu bölge özellikle aromatik bitkiler açısından çok değerli bir coğrafya. Faunası, florası, iklimi suyu, hava ile buraları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bizim bu topraklarda adeta bir hazine yatıyor. Çok önemli gelir elde edebilir insanlarımız. Bunları çok iyi irdelememiz lazım. Karaovamızın cazibe merkezi olması için üniversitelerimizle, hocalarımızla birlikte çalışacağız.” dedi.

Bölgedeki inceleme ve ziyaretlerine Sazköy-Kurudere Mahallesi’nde yapımına başlanan Süt Toplama Alanında devan eden Başkan Ahmet Aras daha sonra Karaova bölgesi muhtarları ile birlikte Tarım Arge Tohum Merkezi’nde bir araya geldi. Başkan Aras, burada muhtarların sorun ve talepleri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.