Karantina nedeniyle kapalı olan hizmet binası açıldı

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında testleri negatif çıkan ve karantina sürecini tamamlayan personel tarafından açılarak hizmete başladı. İlk testleri pozitif çıkan Başkan Nurol Paskal ve 2 personelin karantina ve tedavi süreci sona erdi.

Pandemi sürecini sıkıntılı geçiren meslek kolları arasında yer alan ulaşım sektörünün meslek temsilcisi Milâs Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal’ın ve kurumun 2 personelinin daha testi pozitif çıkması üzerine16 Eylül’de kurum karantinaya alınarak kapatılmıştı. Kovid-10 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan ve testleri negatif çıkan kurum personelinin bir bölümü süreci tamamlayarak oda hizmet binasını yeniden hizmete açtılar.

Başkan ve personel tedavi oldu

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal ve eşi Nurgül Paskal, tedavi ve karantina sürecinin ardından yapılan 2’nci testlerde çıkan negatif sonuçla Kovid-19’u yenerek sevenlerini mutlu ettiler.

Başkan Paskal da yaptırdığı testin mutlu sonucu sosyal medyadan sevenlerine duyurdu. Başkan Paskal sosyal medyadaki paylaşımında “Ben ve eşimin yaklaşık 14 gündür evde izole ve tedavi olmasına sebep olan Covid 19 testimiz dün akşam negatif çıkmıştır. Bu süreçte bize destek olan Başta Ailem olmak üzere Milas İzan hastanesi dahiliye uzmanı Dr. Berna hanıma, Aile hekimimiz Dr. Yılmaz Karapınarlıya, İlçe sağlık Müdürlüğü çalışanlarına ve telefon ya da mesajla destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.