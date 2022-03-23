Karabağlar Yaylası’nda Vektörle mücadele

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde alanında uzman ve “Biyosidal Ürün Uygulayıcı” sertifikasına sahip 206 personel, 54 araç ve donanımlı ekipmanlarıyla yılın 12 ayı boyunca vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası’nda “Sivrisinek Tür Tayini” çalışmaları sonucu “Ochlerotatus Provocans” olduğu tespit edilen halk arasında “ot sineği” olarak bilinen sivrisinek türü üzerine, doğaya ve çevre sağlığına zarar vermeyen biyolojik (BTI) ilaçlar ile 500 hektarlık sulak alanda ilaçlama çalışma başladı.

Haşere ile mücadele konusuna bilimsel yaklaşan ve iki üniversitesi ile ortak çalışma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde sivrisinek türlerini ve yaşadıkları habitatların haritasını çıkartarak buna göre ilaçlama yapıyor. Ege ve Ankara Üniversitesi Muğla genelinde sivrisinek ve diğer haşerelerle ilgili saha çalışmaları yaparak Muğla genelindeki sivrisinek türlerini mevsimlerine göre belirleyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de üniversite, belediye işbirliği ile uluslararası biyosidal kongresinde en iyi sunum seçilen başarılı bir çalışmanın altına imza attı.