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Kapukargın Mahallesi Kanalbaşı Mevkiinde İçme Suyu Hattını Yenileniyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde içme suyu hat çalışmalarına devam ediyor.
MUĞLA 25.12.2020, 14:56
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde içme suyu hat çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesinde bulunan Kanalbaşı mevkiinde 2 kilometre uzunluğundaki içme suyu hat yenileme çalışmaları devam ediyor. MUSKİ ekipleri yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu hattının 650 metrelik kısmını yeniledi.Kalan içme suyu hattı için yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam eden MUSKİ ekipleri, boruların çaplarını da büyüterek Kapukargın Mahallesi Kanalbaşı Mevkii sakinlerinin kesintisiz su almalarını planlıyor.
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