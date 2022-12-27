Kaptan June’un 100’üncü yaş günü pastası kesildi

Nisan ayında 100 yaşında vefat eden Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının anası olarak kabul edilen June Haimoff (Kaptan June) için 100’üncü yaş günü pastası kesildi.

Kaptan June Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı ve Dalyan Naciye Tınaztepe İlkokulu işbirliği ile hazırlanan Kaptan June’un 100’üncü yıl pastası programı Ortaca Belediyesi Kaunos Kral Çay Bahçesi içeresinde bulunan ‘Kaptan June’ abidesi önünde yapıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrencilerin Kaptan June’a yazdıkları mektubu okuması ve akabinde pasta kesimi ile devam eden program Kaptan June’nin heykeline çiçek bırakılması ve mezarlık ziyareti ile son buldu.

Programa Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Fedayi Kılıç, Kaptan June Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı temsilcileri, Dalyan Sakinlerinden Kaptan June’un arkadaşı Abidin Kurt, Kaptan June sevenleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.